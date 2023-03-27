Смерть командира РФ Лисицького, який причетний до Іловайської трагедії: пропагандисти говорять про самогубство

Українські військові 26 березня ліквідували командира 1-го батальйону 247-го десантно-штурмового полку, "героя Росії" Дмитра Лисицького, який причетний до Іловайської трагедії 2014 року, про це повідомив журналіст Юрій Бутусов. Проте російські пропагандисти висунули свою версію смерті – самогубство.

Про це пишуть "The Insider" та "Baza".

ЗМП РФ стверджують, що Лисицький наклав на себе руки. Повідомляється, що його тіло з вогнепальним пораненням було виявлено приблизно о 10 ранку 26 березня в його квартирі в Ставрополі.

За словами товаришів по службі, Лисицький останнім часом був у пригніченому стані і говорив про самогубство, ймовірно, "через скарги на його неправомірні дії щодо особового складу".

Загибель підполковника без уточнення причини підтвердив голова Благодарненського міського округу Ставропольського краю Олександр Теньков.

"Іловайський котел" 2014 року

У серпні 2014 року бійці сил АТО потрапили в оточення під Іловайськом Донецької області. РФ та Україна домовились про коридор, яким мали виходити українські бійці, проте Росія обстріляла українських бійців.

Тоді росіяни вбили 366 українських воїнів, 429 – отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон.

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