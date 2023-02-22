Смерть мобілізованого з зупинки, який одразу загинув "на нулі": подробиці та реакція прокуратури

Чоловік загинув через чотири дні перебування на передовій. Близькі загиблого стверджують, що його відправили на фронт без належної підготовки.

Загибель мобілізованого із Тернополя Богдана Покітка, якого доправили на фронт менше ніж через місяць після отримання повістки, прокоментували у військкоматі та спеціалізованій прокуратурі.

За словами головного військового комісара Тернопільщини Ігор Гусєв.

"Богдан почав служити в роті охорони ТЦК. У нас була перевірка ОК “Захід”, були представники сухопутних військ і спецпрокуратури. Чекаємо результатів розслідування", — відзначив Ігор Гусєв.

33-річний Богдан Покітко отримав повістку 18 січня, 31-го склав присягу, 12 лютого його перевели до нового місця проходження служби, де він загинув 16 лютого.

Про те чи був чоловік на навчаннях — відомостей немає. Відомо, що Богдан служив в роті охорони при ТЦК. А менш ніж за місяць рідним і близьким повідомили, що він загинув на передовій.

Після оприлюднення інформації про смерть військовослужбовця у соцмережах та ЗМІ у Тернопільському ОМТЦК призначили службову перевірку. Там кажуть, що надана інформація про мобілізованого не відповідає дійсності

"Від початку року проти військкомату йде інформаційна війна. І даний випадок був вирваний з контексту", — переконаний Ігор Гусєв.

За його словами, чоловік 18 січня він був призваний, 16 його оповістили. 12 лютого був доправлений до бойової частини за власним бажанням.

Богдана направили в 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 гірсько-штурмової бигади.

"Так склалося, що в ті дні військові потрапили під обстріл, внаслідок чого і загинув Богдан, а також інші його побратими", — повідомила старша лейтенантка Єлизавета Стельмах.

Наразі розслідуванням зайнялася спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері західного регіону.

"За вказаним фактом зареєстроване провадження за статтею 425 ККУ. Це недбале ставлення до військової служби. Встановлюють причетність осіб, імовірна службова недбалість яких призвела до тяжких наслідків", — заявила речниця спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері західного регіону Юлія Шевченко.

Загибель мобілізованого через місяць після отримання повістки: що відомо

Нагадаємо, чоловік отримав повістку на зупинці громадського транспорту. Він був призваний у другій половині січня 2023 року, як кажуть його рідні, "шляхом примусового вручення запрошення та доставлення до ТЦК на зупинці громадського транспорту у м. Тернопіль".

Тепер в родині загиблого Богдана Покітка шукають винних. Його історія набула величезного резонансу.

Брат загиблого – військовослужбовець Михайло Покітко каже: "Якщо особу без підготовки відправили "на нуль", то наражали на небезпеку не тільки його, а й, можливо, життя його побратимів.

Журналіст Юрій Бутусов також розповів подробиці про мобілізованого з Тернополя Богдана Покітка,

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