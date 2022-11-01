Смерть подружжя з дитиною від вибуху фрагмента ракети: що відомо про трагедію на Харківщині

За попередніми даними, чоловік приніс на подвір'я фрагмент ракети, який вибухнув.

У селі Федорівка Лозівської громади Харківської області 29 жовтня внаслідок вибуху фрагмента російської ракети загинуло подружжя з дитиною – 47-річний Олександр, його 35-річна вагітна дружина Юлія та 4-річна донька Варвара.

За інформацією поліції, чоловік знайшов у полі нерозірваний шматок ракети "С-300", забрав додому і намагався розібрати. Справу кваліфікують як нещасний випадок.

Про це пише Суспільне.

Відомо, що родина влітку переїхала до Федорівки з сусіднього Сахновщинського району на Харківщині. Поселилася сім'я у вільному будинку, куди після дощу дійти можна лише пішки.

"На них ніхто не скаржився, чоловік випивав, але не те щоб постійно. Казали, що він дуже добре техніку ремонтує, мав тимчасові заробітки, підробляв", - зазначив староста Миролюбівського старостинського округу Андрій Немашкало.

Як розповів Немашкало, на одному з полів у селі виявили предмет, схожий на ракету, його мали обстежити сапери, але чоловік без дозволу перевіз знахідку додому і намагався розібрати самостійно.

"Десь перед обідом як гахнуло на краю села, ніхто нічого не зрозумів, туди ж не проїдеш, там грязюка, ніхто туди й не потикався. Жінку посікло осколками, вона кров'ю стекла, а чоловіка і дитину закинуло на город, в капусту", – розповів односелець Богдан.

Нагадаємо, минулого тижня у Харківській області на міні підірвався автомобіль піротехніків ДСНС. Внаслідок інциденту один із рятувальників загинув, ще п’ятеро — поранені.

Вчора, 30 жовтня, стало відомо, що Харківщині загинув суддя Красноградського районного суду. Чоловік підірвався на вибухівці у деокупованому селищі Борщова.

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