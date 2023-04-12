Смерть Путіна чи Зеленського: в Міноборони США розробили декілька "диких" сценарієв війни в Україні

Розвідувальне управління Міністерства оборони США розробило чотири гіпотетичні сценарії розвитку війни в Україні в разі настання так званих "диких" подій.

Міноборони США розглядало декілька сценаріїв у разі настання так званих “диких” подій у війні, яку розв’язала Росія.

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на секретні розвідувальні документи від 24 лютого 2023 року.

Аналіз, проведений Розвідувальним управлінням, надає військовим офіцерам, політикам та законодавцям можливість обмірковувати можливі наслідки великих подій та оцінювати свої варіанти дій.

Серед можливих сценаріїв вказано смерть президентів Росії Володимира Путіна та України Володимира Зеленського, зміну керівництва в Збройних силах Росії та удар України по Кремлю.

Документ докладно описує наслідки кожної з цих подій та їх вплив на війну в Україні, а також можливі шляхи завершення конфлікту шляхом переговорів.

Важливо зазначити, що в документі немає оцінки того, який з цих сценаріїв є найбільш вірогідним. Проте такий сценарій розробки можливих варіантів розвитку подій є стандартним для розвідувальних служб та є допоміжним інструментом у прийнятті важливих рішень в сфері національної безпеки.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти бізнес-імперії Усманова і пов'язаного з РФ банку в Угорщині.

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