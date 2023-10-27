Смерть Путіна: експерт пояснив, як вона може бути схожа на "відхід" Сталіна

Коли стане точно відомо, що він помер - буде влаштовано помпезний похорон.

Смерть російського диктатора Володимира Путіна, ймовірно, пройде за тим самим сценарієм, що з Йосипом Сталіним.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Якщо Путін помре ще при владі, спочатку буде інформаційний вакуум. Потім раптово всі дізнаються, що вождь помер, і влаштовуватимуть йому помпезний похорон та ділитимуть владу. Це буде саме лайтовий варіант ситуації зі Сталіним", - пояснив Коваленко.

Зазначимо, що за офіційною версією, 1 березня 1953 року Сталіна виявили паралізованим на його дачі після крововиливу в мозок. Наступного дня пройшло офіційне засідання бюро президії ЦК КПРС за участі опальних членів, які до цього були виключені з цього органу.

Вже на ранок 4 березня в газетах з'явилося повідомлення про хворобу Сталіна, проте на той момент були готові пропозиції щодо нового складу вищого керівництва СРСР. Саме про смерть Сталіна оголосили по радіо на ранок 5 березня.

Нагадаємо, що чутки про смерть російського диктатора Путіна можуть розповсюджувати для того, аби подивитися на реакцію, зокрема, громадян Росії.

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