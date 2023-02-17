"Смерть, руйнування, втрата майбутнього": Нуланд розповіла, яке майбутнє очікує росіян

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що президент РФ Володимир Путін все ще достатньо самовпевнений, щоб вірити в те, що він зможе перемогти Україну, тому він продовжуватиме війну далі.

Пр це вона заявила, відповідаючи на запитання кореспондента ТСН.ua про те, чого варто очікувати українцям 2023 року від дій РФ.

"Єдина річ, яку я ніколи не люблю робити, і я не збираюся це починати, це лізти в голову Володимира Путіна. Це не те місце, де я хочу перебувати. Я думаю, що ми побачили, що він достатньо самовпевнений, щоб вірити, що він може перемогти Україну, що Україна є російською, і що він буде продовжувати. Я думаю, що більш цікаве запитання полягає в тому, чи витримає російський народ, враховуючи, скільки своїх синів він втрачає – понад 200 тисяч росіян, убитих або поранених протягом року. У деяких категоріях вони втратили більше половини своєї військової техніки в цій війні, а понад мільйон - найяскравіших і найкращих росіян залишили країну. Так що ця війна дає пересічному росіянину? Нічого. Смерть, руйнування, втрата майбутнього, втрата технологічного та економічного потенціалу, який випливає з інтеграції з нами. Тому цікавіше, чи витримає це російський народ і чи зможе російська армія взагалі дати відсіч, коли ми бачимо, як це відбувається в Бахмуті", - сказала вона.

Нагадаємо, американський генерал Марк Міллі переконаний, що агресію РФ необхідно зупинити "твердо, зі стримуванням і військовою силою", однак він припускає і переговори.

"Дуже важко також Україні цього року вигнати росіян з кожного дюйма окупованих Росією територій України... Не можна сказати, що це не може статися... Але це буде надзвичайно складно і означатиме фактично крах російського війська", - зробив прогноз Міллі.

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