Смерть ватажка "вагнерівців" Пригожина: за родини терористів взялися силовики з РФ

Силовики намагаються дізнатися інформацію про можливий черговий заколот.
Після смерті ватажка терористів “Вагнера” Євгена Пригожина російські силовики почали “виходити” на родичів військових злочинців, щоб дізнатися інформацію про можливий заколот.
Про це пише Telegram-канал Baza.
Як стало відомо, родини “вагнерівців” з Підмосков’я та Владивостока отримували телефонні дзвінки, до деяких з них приходили силовики додому. Такий самий сценарій розвертався і після минулого заколоту, коли “вагнерівці” з Пригожиним йшли на Москву.
Силовики цікавляться у родин терористів, чи не збирається з них хтось брати участь у заколоті після смерті Пригожина. Проте щодо таких планів ніякої інформації поки нема.
Нагадаємо, що катастрофу літака, в які загинув власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, навряд чи може назвати випадковою аварією.
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