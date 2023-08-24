Смерть ватажка "вагнерівців" Пригожина: за родини терористів взялися силовики з РФ

Після смерті ватажка терористів “Вагнера” Євгена Пригожина російські силовики почали “виходити” на родичів військових злочинців, щоб дізнатися інформацію про можливий заколот.

Про це пише Telegram-канал Baza.

Як стало відомо, родини “вагнерівців” з Підмосков’я та Владивостока отримували телефонні дзвінки, до деяких з них приходили силовики додому. Такий самий сценарій розвертався і після минулого заколоту, коли “вагнерівці” з Пригожиним йшли на Москву.

Силовики цікавляться у родин терористів, чи не збирається з них хтось брати участь у заколоті після смерті Пригожина. Проте щодо таких планів ніякої інформації поки нема.

Нагадаємо, що катастрофу літака, в які загинув власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, навряд чи може назвати випадковою аварією.

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