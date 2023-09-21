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Смерть з неба для російських танків: як український FPV-дрон знищує Т-90 (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
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Смерть з неба для російських танків: як український FPV-дрон знищує Т-90 (відео)

ЗСУ знищили танк Т-90 / Скриншот з відео

FPV української армії знищує ворожий Т-90.

З'явилося відео, на якому український FPV-дрон знищує російський танк Т-90. 

Відео оприлюднив керівник Офісу президента Андрій Єрмак 21 вересня.

"Смерть з неба для російських танків. FPV, що знищує Т-90", — написав він.

Фахівці зазначають, що українські бійці аеророзвідки успішно знищують FPV-дронами по 500 доларів модернізовані версії Т-90, на які ворог витратив понад 8 років розробки та 4,5 млн доларів за одну бойову машину. 

Додамо, що раніше речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомляв, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог має досить серйозні сили та застосовує свою сучасну техніку — БМП-3 і танки Т-90.

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Дата публікації
Перегляди
589
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