Смерть з неба для російських танків: як український FPV-дрон знищує Т-90 (відео)

З'явилося відео, на якому український FPV-дрон знищує російський танк Т-90.

Відео оприлюднив керівник Офісу президента Андрій Єрмак 21 вересня.

"Смерть з неба для російських танків. FPV, що знищує Т-90", — написав він.

Фахівці зазначають, що українські бійці аеророзвідки успішно знищують FPV-дронами по 500 доларів модернізовані версії Т-90, на які ворог витратив понад 8 років розробки та 4,5 млн доларів за одну бойову машину.

Додамо, що раніше речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомляв, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог має досить серйозні сили та застосовує свою сучасну техніку — БМП-3 і танки Т-90.

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