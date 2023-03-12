Смерть за "Слава Україні": остаточно встановлено ім'я Героя, якого розстріляли окупанти (фото)

СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – Олександр Мацієвський.

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександр Мацієвський.

Про це в неділю, 12 березня, повідомили у пресслужбі СБУ.

"Остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. Від кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецькій області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців рф, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", – пообіцяв голова СБУ Василь Малюк.

Нагадаємо, у Мережі опублікували відео страти українського військовополоненого російськими окупантами. Чоловік перед розстрілом вигукнув в лице катам: "Слава Україні!".

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