Смертельна атака біля Запорізької АЕС: МАГАТЕ виступило із терміновим попередженням

ЗАЕС / © wikimedia.org

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На тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції повідомили про загибель працівників унаслідок атак безпілотників. Також загинув співробітник розташованої неподалік теплової електростанції. У МАГАТЕ попередили про нові загрози ядерній безпеці.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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За інформацією агентства, сьогодні внаслідок атаки безпілотника загинув співробітник Запорізької АЕС. Того ж дня удар дрона забрав життя працівника розташованої неподалік Запорізької теплової електростанції.

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Це вже не перший смертельний інцидент за останні дні. У МАГАТЕ зазначили, що кількома днями раніше, за повідомленнями, внаслідок атаки безпілотника загинув ще один співробітник ЗАЕС.

Як відреагували в МАГАТЕ

Генеральний директор агентства Рафаель Маріано Гроссі рішуче засудив смертельні удари, назвавши їх неприпустимими нападами, що порушують основоположні принципи ядерної безпеки.

Він наголосив, що будь-які атаки на персонал ядерних об'єктів повинні негайно припинитися, оскільки створюють додаткові ризики для безпечної роботи станції в умовах війни.

За словами Гроссі, співробітники атомних електростанцій мають виконувати свої обов'язки без страху за власне життя та додаткового психологічного тиску.

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У МАГАТЕ підкреслили, що такі інциденти становлять загрозу не лише для персоналу, а й для ядерної безпеки та захищеності Запорізької АЕС.

Чому удари по підстанціях АЕС загрожують ядерній безпеці

Нагадаємо, раніше внаслідок російського удару було пошкоджено підстанцію, яка забезпечувала зовнішнє електроживлення Хмельницької та Рівненської АЕС. Через втрату однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кВ обидві станції знизили потужність енергоблоків. За даними МАГАТЕ, навіть через десять днів частина реакторів продовжувала працювати з обмеженнями.

Експерт Центру Разумкова Володимир Омельченко попереджав, що пошкодження підстанцій, які відводять електроенергію від АЕС, може призвести до переходу енергоблоків в аварійний режим. Оскільки реактор неможливо миттєво зупинити, виникають додаткові ризики для обладнання та ядерної безпеки.

Крім того, восени 2026 року з'явилася інформація про можливу підготовку Росією масштабних ударів по енергетичних вузлах поблизу українських АЕС. Згідно з перехопленим документом, серед потенційних цілей називали розподільчі вузли Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської атомних електростанцій.

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