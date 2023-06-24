Смертельна атака по Херсону, нічний удар та "прильоти" у Дніпрі: як минула ніч у регіонах

Минула доба у багатьох регіонах України була з обстрілами, які Росія не припиняє здійснювати.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.



Київщина: чергова масована ракетна нічна атака на Київщину. Ворожі цілі знищені ППО.

Жертв, поранених, влучань не зафіксовано. Внаслідок падіння уламків виникли загорання трав’яної підстілки в декількох громадах області. Ліквідовані. Пошкоджена лінія електромереж та легковий автомобіль.Оперативні групи продовжують роботу з фіксування наслідків нічної атаки. Інформація уточнюється

Кіровоградщина: вночі працювали сили ППО. Уламками збитих ракет в Кропивницькому пошкоджено кілька домоволодінь та авто. Минулося без загиблих та травмованих.

Чернігівщина: за добу — 4 обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів, САУ. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці ворог здійснив 6 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Великописарівська громади. Попередньо – без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Шалигинська, Великописарівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Краснопільська громади.

Запорізька область: ворог завдав 72 обстріли по 19 населених пунктах. Запорізької області: тричі бив авіацією по Оріхову та Левадному, крім того, бив по Левадному з БПЛА, завдав 7 ударів з РСЗВ по Гуляйпільському, Полтавці, Левадному, а також 61 артилерійський обстріл по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Чарівному, Білогір'ю, Новодарівці, Приморському та інших прифронтових селах.

Наразі зафіксовано 33 повідомлення про руйнування житлових будинків та іншого майна.

Під час обстрілу Приморського смертельні поранення отримав 64-річний чоловік.

Дніпропетровщина: вночі в області було гучно від вибухів. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. За попередніми даними, 9 крилатих ракет і 3 безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили.

На жаль, є й влучання у Дніпрі. Наразі відомо про 8 постраждалих, серед них двоє — діти. Хлопці 9 та 16 років. Четверо людей госпіталізовані.

Сталася пожежа, яку рятувальники вже загасили. Вщент знищені 4 приватні будинки. Ще 25 - пошкоджені. Побиті 5 господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

Кілька разів агресор обстріляв й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом - Марганецька громада і Нікополь. У місті побиті 2 приватні будинки. Минулося без жертв.

Вчора під ворожий артилерійський обстріл потрапив Нікополь. Постраждав 67-річний чоловік. Він отримав контузію. Лікуватиметься вдома. У місті пошкоджені 2 приватні будинки, 4 господарські споруди, лінія електропередач.

Харківщина: минулої ночі ворог завдав удару двома ракетами ЗРК С-300 по м. Харків. Одна ракета влучила в землю в промисловій зоні Холодногірського району, пошкоджено 10 легкових автомобілів. Попередньо, без постраждалих. Друга ракета влучила в землю в Слобідському районі, пошкоджена газова труба, вибиті вікна двоповерхової адміністративної будівлі, сталася пожежа. Без втрат.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районах Гатища і Плетенівки. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Олійникове, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Нестерне, Плетенівка, Бударки, Землянки, Озерне, Вільхуватка, Чугунівка, Тополі.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

Вчора внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено будівлі ТОВ "ВП Роганський м’ясокомбінат", сталася пожежа.

Ворог з мінометів обстріляв смт Вільча Чугуївського району, пошкоджено приватне домоволодіння.

Луганщина: ворог не полишає спроб просунутися в Серебрянському лісництві, але учорашні атаки на південь від Діброви були зупинені українськими військовими. По Невському завдано ще один удар з авіації. Так само, як і по Білогорівці. Ці села також опинилися під вогнем артилерії.

За добу противник здійснив 112 обстріли (511 снарядів).

Донеччина: минулої доби ворог здійснив 20 обстрілів населених пунктів: с.Нескучне, с.Віролюбівка, с.Дальнє, Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Північне, смт Ямпіль, смт Курахівка.

Пошкоджено 13 житлових будинків, господарча споруда, цивільний автомобіль, гараж, водогін, ЛЕП, автомобіль ДСНС, газогін.

За добу на Донеччині: 2 загиблих, 2 поранених.

Миколаївщина: уночі на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві російські крилаті ракети типу Х-101/555.

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 78 обстрілів (399 снарядів), з них по м. Херсон — 10 обстрілів (32 снарядів).

Окупанти поцілили у райони 23 населених пунктів області; транспортне підприємство м.Херсона, адміністративну будівлю та заклад торгівлі м. Берислава.

В результаті обстрілів транспортного комунального підприємства у Херсоні загинув 55-річний працівник. Його 43-річний та 53- річний колеги від отриманих поранень померли у лікарні. Ще троє працівників підприємства наразі перебувають в медичних закладах. Лікарі надають їм необхідну допомогу;

Через мінометний обстріл Веселого загинув чоловік та поранено жінку. У Антонівці легкі поранення отримав 17-річний підліток та жінка.

Всього через російську агресію 4 людини загинули, 6 (з них — 1 дитина) дістали поранення.

Продовжується ліквідація наслідків підриву Каховської греблі. Станом на ранок рівень води становить 37 сантиметрів. У трьох населених пунктах підтопленими залишаються 39 будинків.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 24 червня, окупаційна армія Російської Федерації випустила по Україні понад 50 ракет та безпілотники.

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