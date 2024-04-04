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Смертельна атака "Шахедів" по Харкову: з'явилися кадри порятунку людей із-під завалів (відео)

Смертельна атака "Шахедів" по Харкову: з'явилися кадри порятунку людей із-під завалів (відео)

Атака БПЛА по Харкову 4 квітня 2024 / Фото: ДСНС України

Пошукова-рятувальна операція триває.

У ніч проти 4 квітня росіяни атакували Харків дронами-камікадзе "Шахед". У Мережі з'явилися відео порятунку мирних жителів з-під завалів. 

Відео публікує Суспільне Харків.

Як видно на кадрах, рятувальники виносять на ношах чоловіка, якого вони витягували з-під завалів понад три години. 

Станом на 8 ранку, за інформацією поліції, через атаку загинуло чотири людини, щонайменше 11- поранені. Серед загиблих - троє рятувальників. Коли вони працювали на місці, окупанти вдарили вдруге - пожежників загинули на місці атаки. Ще один дрон поцілив по багатоповерхівці за кілька кварталів — там загинула жінка.

Росія вночі атакувала житлові квартали Харкова: з'явилися кадри порятунку людей з-під завалів 

Росія вночі атакувала житлові квартали Харкова: з'явилися кадри порятунку людей з-під завалів 

Нагадаємо, РФ вночі масовано атакувала Харків кількома хвилями "Шахедів".

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