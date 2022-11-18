"Смертельна гра у хованки закінчилася": як зима вплине на війну в Україні

Трохи більше ніж за два тижні до України прийде зима, і це може стати на заваді українським збройним силам, коли вони намагатимуться відбити територію у росіян. Росія також може спробувати змусити мирне населення замерзнути, обстрілюючи електростанції та склади палива.

Матеріал про те, як українські військові готуються до війни взимку, опублікував американський громадський мовник NPR.

"Якщо досі російсько-українська війна нагадувала смертельну гру в хованки, із початком зими це зміниться ― не буде під чим ховатись", - пише видання.

Однак це не значить, що війна може сповільнитися чи завмерти: західні експерти прогнозують затишшя на фронті до весни. Війна сповільнилася в середині осені через розмоклі дороги, зокрема багнюка вплинула на темп просування українських військових на Херсонщині.

"Просто тепер у війні ще важливішими стануть розвідка й артилерія, ― каже військовий із позивним "Плейбой". ― Яка сторона буде ефективнішою в цих двох напрямках, та й покаже кращий результат".

Тим часом бійці на статичніших ділянках фронту, як-от біля кордону на Харківщині, облаштовують свої позиції з урахуванням зимових умов. Кореспондента медіа пустили в один із тамтешніх бліндажів ― утеплений, із пічкою на дровах. Заварюючи каву, боєць Олег запевнив: "Усе в нас є. Тепло, бачите ж. Зима зовсім не проблема".

Рятує ситуацію і західна допомога, зокрема тепла військова форма. Утім, зазначають автори, аби військові плани України на зиму успішно втілилися, потрібно більше й теплого одягу, і точної зброї від союзників.

Бойові дії взимку: прогнози експертів

Колишній командувач сухопутних сил США у Європі, генерал-лейтенант Бен Годжес вважає, що українські солдати будуть в набагато кращому становищі під час бойових дій у зимовий час. ЗСУ матимуть перевагу над ворогом.

Британський військовий експерт, полковник Глен Грант вважає, що Путін буде намагатися виграти час, оскільки його армія взимку буде найслабшою. Путін буде намагатися виграти час, сподіваючись до весни зібрати більшу військову потугу.

Як пише видання The New York Times, під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

Війна після війни: українцям доведеться боротися після перемоги над Росією

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