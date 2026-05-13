Смертельна ціна перемир’я: у DeepState пояснили причину масованого удару по Україні

Під час триденного «перемир’я» Росія накопичила ресурс для масованого удару по Україні / © Associated Press

У середу, 13 травня, російська армія здійснила одну з наймасштабніших атак ударними безпілотниками у напрямку західних областей України з подальшою загрозою застосування балістичного озброєння по всій території держави. Цей масований обстріл став прямим наслідком запровадженого тимчасового «перемир’я» з нагоди 9 травня, під час якого агресор акумулював сили.

Про це зазначають аналітики проєкту DeepState.

Цинічне накопичення сил замість режиму тиші

Експерти наголошують, що позиція України щодо припинення вогню була чіткою та гуманістичною, тоді як для російської сторони ця пауза стала лише черговим шансом підготуватися до нових воєнних злочинів. Ворог застосував класичну тактику обману, використавши виграний час для перегрупування та поповнення арсеналу, щоб продовжити знищення цивільної інфраструктури.

Підступний «мир» від Москви виявився лише ширмою для підготовки до масштабного терору українців. Аналітики проєкту підкреслюють, що поточна ситуація вкотре доводить справедливість давнього правила: хочеш миру — готуйся до війни.

Ситуація на фронті: маніпуляції з ротаціями та удари КАБами

На лінії бойового зіткнення російські війська не змінили своєї стратегії, діючи винятково у власних інтересах. На тих ділянках, де окупантам це було тактично вигідно, вони використовували режим тиші для поповнення запасів, посилення фортифікаційних споруд, проведення ротацій, а також для евакуації поранених та вбитих військовослужбовців.

Натомість там, де оперативна обстановка вимагала активності, російська армія цинічно ігнорувала будь-які домовленості, продовжуючи штурмові дії та артилерійські обстріли. Паралельно фіксується суттєва активізація повітряного терору у фронтовій та прифронтовій зонах, де противник інтенсивно застосовує керовані авіаційні бомби.

Водночас українські Сили оборони діяли абсолютно дзеркально. Захисники жорстко та ефективно придушували будь-які спроби росіян порушити режим тиші, ліквідовуючи окупантів у разі провокацій на лінії зіткнення.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 14 травня, в Україні очікують на нову хвилю обстрілів. «Флеш» попередив про підготовку РФ до ще однієї ракетної атаки.

