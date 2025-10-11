Смертельна знахідка після атак "Шахедів": військові попередили про нову небезпеку

Шахеди / © ТСН.ua

Реклама

Після російських атак дронами-камікадзе на землі можуть залишатися вкрай небезпечні «сюрпризи» — гранати уповільненої дії, що реагують на рух. Військові попередили українців про смертельну загрозу та оприлюднили чіткі інструкції, як діяти у разі виявлення такого предмета.

Про це розповіли бійці 116-ї механізованої бригади.

Під час ліквідації наслідків дронових атак було виявлено вибухонебезпечні предмети. Йдеться про гранати уповільненої дії з самоліквідатором.

Реклама

Вони мають вигляд металевої трубки з квадратними насічками, які призначені для утворення великої кількості уламків під час вибуху.

Російські гранати уповільненої дії / © Фото з відкритих джерел

Найбільша підступність цих боєприпасів полягає в тому, що вони можуть здетонувати не одразу. Граната має таймер самоліквідації, але, що найнебезпечніше, вона може вибухнути при зміні кута нахилу на понад 15 градусів. Це перетворює її на міну-пастку.

Захисники наголосили, що зона ураження такого боєприпасу сягає до 100 метрів.

Військові закликають громадян бути вкрай обережними та дотримуватися правил, які можуть врятувати життя.

Реклама

Категорично заборонено чіпати або торкатися предмета. Також переміщати або намагатися зсунути його з місця. Чи змивати водою чи заливати будь-якими рідинами.

Що потрібно зробити:

Негайно відійти на безпечну відстань — не менше 30 метрів, а краще знайти укриття.

Повідомити відповідні служби за номерами 101 (ДСНС) або 102 (Поліція).

Нагадаємо, експерт з авіації Костянтин Криволап попередив, що надія виключно на дрони-перехоплювачі для боротьби зі зростаючою загрозою «Шахедів» є помилковою, оскільки їхнє виробництво недостатнє і вони мають низку обмежень.

Натомість він запропонував створити комплексну систему, де ключову роль відіграватиме легкомоторна авіація. За його словами, легкі літаки могли б збивати «Шахеди» ще на підльоті до міст, а також ефективно знищувати російські дрони-розвідники, які передують атакам.