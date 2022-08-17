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Смертельний обстріл Харкова: стало відомо, якою ракетою Росія вдарила по гуртожитку

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Смертельний обстріл Харкова: стало відомо, якою ракетою Росія вдарила по гуртожитку

Фото: ДСНС

Росія вдарила по гуртожитку у Салтівському районі Харкова крилатою ракетою "Калібр".

У гуртожитку проживало 30 людей, серед яких - діти та пенсіонери. 

Про це на місці Суспільному розповів директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол.

"Приблизно о 21:17. Попередньо, крилата ракета "Калібр". Тип встановлюється. Потрапила в гуртожиток, який налічував три поверхи. Гуртожиток зруйнований вщент. В гуртожитку, за попередньою інформацією, проживало більше 30 людей, серед яких діти та пенсіонери", — говорить Сокол.

Він додав, що наразі триває рятувальна операція та розбір завалів. За його словами, розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі.

Нагадаємо, російські окупанти вкотре завдали удару по Харкову. Пізно ввечері 17 серпня обстріляли район Салтівки, ракета влучила у гуртожиток. На місці трагедії спалахнула пожежа. Станом на 23:55 відомо про загиблих 6 людей, постраждало ще 16 осіб. 

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
5406
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