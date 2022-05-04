Смертельний обстріл росіянами Авдіївського коксохімічного заводу: момент удару по групі робітників (відео)

Російські військові 3 травня обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Окупанти поцілили у групу робітників, які сідали в автобус після закінчення зміни.

Головне управління поліції у Донецькій області показало наслідки удару по коксохімічному заводі. За попередньою інформацією, загинули 7 працівників, ще мінімум 18 дістали поранення.

Відеозапис опублікували на сайті ГУНП у Донецькій області.

Як видно на відео, робітники саме закінчили зміну та чекали автобус, аби поїхати додому. Та росіяни вирішили по-іншому. Вони цинічно обстріляли групу робітників. Внаслідок ворожого обстрілу є загиблі та постраждалі. На кадрах видно момент удару.

Як згодом розповіли у поліції, правоохоронці зібрали докази воєнного злочину росіян. Роботу на місці удару координувало керівництво поліції Донецької області. Розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни), здійснюватиме Служба безпеки України.

Нагадаємо, у середу, 4 травня, російські окупанти знову обстріляли Авдіївський коксохімічний завод. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджена одна будівля, інформації про потерпілих і загиблих наразі немає.

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