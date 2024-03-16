Смертельний удар по Одесі: загинули поліцейський та заступник очільника ГУНП, що про них відомо

Російська армія 15 березня завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого є десятки жертв та поранених.

Під час цього обстрілу загинув і поліцейський Андрій Боярський.

На момент загибелі правоохоронцю було лише 30 років. Його життя забрав цинічний російський ракетний удар по Одесі балістичним озброєнням, коли поліцейський виконував службові обов'язки.

"Народився, закінчив середню школу в рідному селі. Здобув вищу освіту. Тривалий час працював слідчим в Біляївському районному відділі поліції. Мав звання капітан поліції. На данний час служив в Національній поліції України. Без батька залишилася тримісячна донька", - йдеться у повідомленні Великодальницької ОТГ.

Також відомо, що під час атаки загинув заступник очільника ГУНП, очільник управління превентивної діяльності в Одеській області Дмитро Абраменко.

Дмитро отримав травми несумісні з життям під час виконання службових обовʼязків.

Нагадаємо:

В Одесі та області 16 березня оголосили днем жалоби за загиблими від російської ракетної атаки, що забрала життя 21 людини.

15 березня Повітряні сили ЗСУ об 11:04 повідомили, що в бік Одеси летить російська ракета. За 13 хвилин ПС повідомили про загрозу балістики для південних областей та закликали не ігнорувати тривогу. У цей час в місті пролунали вибухи. Одна з ракет поцілила в житловий район.

Окупанти били ракетами "Іскандер-М" — туди одразу прибули рятувальники і медики. У цей момент по них вдарила друга ракета.

У місті зруйновані триповерхова будівля, рекреаційний обʼєкт, пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід низького тиску, автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі.

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