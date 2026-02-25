Смертельно небезпечна ротація на фронті: командувач Нацгвардії заявив про головний ризик для військових

Бригадний генерал Олександр Півненко / © скриншот з відео

Найвразливішим моментом для українських військових на фронті стала ротація підрозділів.

Про це заявив командувач Національної гвардії України, бригадний генерал Олександр Півненко в інтерв’ю журналістці Анні Максимчук.

Найбільший ризик для військових

За його словами, саме під час заміни особового складу військові опиняються під найбільшим ризиком, адже противник має змогу відстежувати переміщення практично в режимі реального часу.

«Коли проводимо ротацію, це той момент, коли військовослужбовець найбільш вразливий. Ворог усе бачить. У дощ, сніг або в темний час доби потрібно дійти до позиції, замінити побратима. А для цього треба вийти», — зазначив Півненко.

Генерал наголосив, що за роки повномасштабної війни характер бойових дій кардинально змінився. Основну роль почали відігравати безпілотники, які забезпечують постійне спостереження за лінією фронту.

За його словами, нині в зоні бойових дій застосовуються сотні тисяч БпЛА, через що «карта фронту фактично підсвічена». Це унеможливлює масштабні переміщення техніки або особового складу без ризику негайного ураження.

Півненко навів приклад 14-ї бригади ”Червона калина”, яка, за його словами, за один день знищила понад 250 одиниць техніки противника, серед них мотоцикли, квадроцикли, броньовані машини та інший транспорт. Такі результати, підкреслив командувач, стали можливими саме завдяки повному контролю над полем бою за допомогою дронів.

Він також зауважив, що тактика масованих штурмів колонами більше не працює. Аналогічно й українські підрозділи не можуть безпечно переміщатися великими групами для ротації чи посилення позицій, адже будь-який рух одразу фіксується противником.

Нагадаємо, на фронті зафіксували зміну тактики росіян, яка пов’язана з низкою факторів, зокрема з величезними втратами особового складу, які перевищують темпи поповнення.

Як раніше розповів ексочільник Служби зовнішньої розвідки генерал Микола Маломуж, початкового 650-тисячного угруповання окупантів уже просто не існує, а нові сили не здатні забезпечити колишній рівень загрози.