"Смерті українців - це не філософські питання": Зеленський засумнівався у єдності Заходу

Зараз Заходу потрібно об'єднатись та активніше допомагати Україні.

Проте поки що це відбувається лише на словах, поки в Україні щодня гинуть люди.

Про це Володимир Зеленський сказав 25 травня під час Українського сніданку в Давосі

"Заходу потрібно бути об'єднаним. Сила України в єдності людей з президентом, владою та ЗСУ. Ми всі стали однією армією і у цьому і є міцність. І у якийсь момент стало неважливим те, що є у нас в руках. У цей переломний момент, на початку війни нашою найпотужнішою зброєю було об'єднання. І від єдності Заходу зараз залежить сила та міцність народу України. У російській армії дуже велика технічна перевага. І ми показуємо певний результат, тому має об'єднання Заходу та впевненість у тому, що Захід міцніший за російську армію в рази. І Захід повинен знати, що Україна є частиною західного світу. Але поки що ми цього не відчуваємо. Ми цього не відчували, коли Україну не брали до НАТО", - наголосив президент.

Зеленський пригадав, що якби Захід продемонстрував єдність, то міг би допомогти Україні закрити небо, проте цього так і не сталось, а про прохання уже всі забули.

"Ми вдячні президенту Байдену. Але ми розташовані на європейському континенті та повинні отримувати підтримку й об'єднаної Європи. Ми просили закрити небо. Але потім про це прохання забули. Хтось забув, але ми не забули, бо нас щодня бомблять. Хіба тут є впевненість у Заходу? Немає. Бо не закривають через що? Бо буде війна між НАТО та РФ. Добре, тоді дайте нам літаки, це ж уже не буде війна НАТО проти РФ? Але ж літаки не прилетіли. І так по кожному напрямку. Міцність має бути єдністю. Бо смерті наших людей - це не філософські питання, це - реальність, в якій ми живемо і помираємо. Зараз питання до ЄС: скажіть мені, є єдність щодо майбутнього України? Я її поки не бачу. Чи справедливо це?", - наголосив президент.

Як приклад відсутності єдності у НАТО Зеленський розповів про досвід Швеції та Фінляндії, коли не всі члени Альянсу підтримують прагнення цих держав.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що президент Росії Володимир Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається. Здається, він живе у своєму інформаційному світі.

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