Смертність членів ПВК "Вагнер" на війні становить 90%: експерт розповів, як РФ "утилізує" неугодних

Смертність особового складу ПВК "Вагнер" на війні проти України складає 90% особового складу.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов.

"Коли лякають "зеками", Пригожин якісь фантастичні історії розповідає, що вирізали 40 українських військових, я б йому хотів нагади з того, що я знаю. Коли цей клоун засвітив в окупованому Первомайську базу, ми вирахували, де розташовані казарми ПВК "Вагнер", ми передали цю інформацію українському розвідтовариству і наступного дня ці казарми було накрито. Тоді до 200 осіб поїхали "вантажем 200". Другий приклад, коли він засвітив казарми у Попасній. Дам інформацію назагал: смертність ПВК до 90% особового складу. Вони не потрібні живими в Росії. Це - утилізація. Загальна мобілізація у РФ - це могилізація опозиції, мусульман та інших етнічних меншин. Більшість так званих добровольців - це жителі Кавказу. Режим намагається використати війну з Україною для утилізації своїх громадян, для нівелювання протесних настроїв", - пояснив Снєгирьов.

Нагадаємо, росіяни вийшли на перші акції протесту проти мобілізації.

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