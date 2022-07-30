"Смикав ногами ще 20 років тому": російський опозиціонер - про маніпуляції щодо хвороби Путіна

Російський опозиціонер заявив, що з Путіним поки "не станеться те, чого всі так чекають".

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко вважає, що сенсаційна інформація про різке погіршення стану здоров'я Путіна може бути неправдою.

Про це він сказав у коментарі "24 каналу".

"Путін для свого віку завжди був здоровою людиною. Це було видно завжди. Ну, може покашляти. І що? Часто показували, як він смикає ногами. Так він робив це ще 20 років тому і далі робити буде, поки з ним не станеться те, чого всі так чекають", – говорить Яковенко.

На думку журналіста, постійні чутки про поганий стан здоров'я Путіна – це не спеціальні операції від ФСБ, а бажання деяких блогерів і експертів попіаритися.

Яковенко певен, що Путін втратить владу в іншому випадку – у разі серйозної військової поразки на фронті. Наприклад, втрати Херсона. Ймовірно, що тоді велика частина силовиків перестане підтримувати диктатора. За словами журналіста, до суду Путін не доживе, його скоріш за все "приберуть свої ж".

Раніше Марк Фейгін заявив, що Путін готовий до переговорів, а Москва вже репетирує велику угоду про мир.

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