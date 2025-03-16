Смілива авантюра України: у WSJ оцінили підсумки Курської операції

Зухвала військова авантюра України в Курській області добігла кінця так само швидко, як і почалася. Стрімкий наступ Росії останніми днями призвів до того, що українські сили виявилися все більш ізольованими від спустошливих атак. До вихідних ЗСУ залишили майже всю Курську область, за винятком невеликої її частини.

Про це пишуть у WSJ.

"Семимісячний набіг українських військових здивував союзників своєю енергією та збентежив президента Росії Володимира Путіна. Після спроби відправити свою армію на захоплення Києва в 2022 році, Путін виявив, що ситуація змінилася, і став першим кремлівським лідером після Сталіна, який зіткнувся зі спробою витіснити іноземну армію зі своєї власної території", - йдеться у WSJ.

Тактика ворога

Росіяни використовували знайому тактику:

нещадні атаки з кількістю військ, що переважає, включаючи елітні підрозділи та північнокорейських солдатів, які за кілька місяців вибили українські війська з колії;

плануючі бомби розбили будівлі та бункери, де ховалися українські війська;

велика кількість безпілотників, керованих через оптоволоконні кабелі, для ударів по бронетехніці на основних маршрутах постачання українських солдатів на ділянці землі, що скорочується.

"Україна сподівалася зберегти територію в Курську як розмінну монету на мирних переговорах, проте українські офіційні особи заявили, що виведення військ необхідне для збереження життів", - пишуть аналітики.

За словами президента України Володимира Зеленського, військове командування робить те, що має, зберігаючи якнайбільше життів наших воїнів.

Критики операції заявили, пишуть у виданні, що виведення військ довело: "це була марнотратна дурість, внаслідок чого було втрачено найкращі українські війська та поставлена ​​США бронетехніка, яка була вкрай необхідна на інших фронтах в Україні". Однак деякі аналітики вважають, що Україна, яка поступається своєму гігантському сусідові за чисельністю та озброєнням, має всі підстави спробувати щось нетрадиційне.

"Черговий поганий варіант серед безлічі поганих варіантів? Україна стикалася з дилемою за дилемою", сказав Нік Рейнольдс, науковий співробітник із сухопутних війн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень у Лондоні.

Операція досягла певних цілей

За словами українських офіційних осіб, операція досягла деяких зі своїх первісних цілей: довела українцям і західним прихильникам, що армія все ще може проводити наступальні операції, запобігла очікуваному російському вторгненню в той же район і захопила солдатів для обміну з українськими ув'язненими, які перебувають у нелюдських умовах у російських в'язницях.

Український лідер наголосив, що операція "виконала своє завдання". Тепер наші бійці обороняються вздовж горбистого кордону, щоб не допустити подальшого просування російських та північнокорейських військ.

"Відступаючи з Курська, Україна стабілізувала ключові ділянки лінії фронту на сході України, відтіснивши Росію від охопленого боями міста Покровська та контратакувавши у східному місті Торецьк, яке Росія була на межі захоплення. Однак шлях уперед загрожує військовими та політичними загрозами. Україна застрягла у війні на виснаження з ворогом, чиє населення вчетверо перевищує її власне, а лідер найбільшого покровителя України, США, розгортається у бік позиції Росії. Після зустрічі свого посланця з Путіним президент Трамп заявив у п'ятницю, що тисячі українських солдатів були оточені, що військове керівництво України та солдати у цьому районі швидко оскаржили як російську дезінформацію", - пояснили аналітики.

Серпневий наступ

Україна розпочала свій ударний наступ у Курську одразу після світанку 6 серпня, зруйнувавши непідготовлені російські війська. Солдати місяцями оборонялися на передовій усередині України. Генерал Олександр Сирський пізніше сказав, що Україна не могла просто захищати територію, яка зменшується, від російського натиску, але повинна була також атакувати, щоб вибити з рівноваги гігантського російського загарбника. Попередні вторгнення через кордон були швидкими рейдами, які незабаром припинялися. Але серпневий наступ швидко захопив територію і взяв під контроль 100 сіл і міст. Важка, але неповоротка військова машина Росії була приголомшена і важко справлялася з відповіддю. Лише за місяць Росія повністю зупинила просування України.

"Потім Росія почала використовувати свої розміри, як це зробила на лінії фронту в Україні. Її військові літаки не тільки почали скидати величезні бомби, що планують, на українські військові позиції, а й розгорнули в регіоні деякі зі своїх найкращих підрозділів. Виявивши, що їхня бронетехніка постійно бомбардується з боку українців, росіяни покладалися на артилерію, авіаудари та піхоту, щоб просуватися вперед по складному ландшафту Курська, заповненому болотами та м'яким ґрунтом, нездатним витримати важку техніку в сезон дощів", - пишуть журналісти.

З натиском російські війська почали повільно просуватися вперед. Українці почали повідомляти про жорстоку тактику з боку російських солдатів, включаючи страти полонених.

Вплив бійців КНДР

Пізніше близько 11 000 північнокорейців були направлені до Курська після навчання в Росії. Їхня тактика відразу ж виділялася своїм марнотратством. Українці спостерігали, як північнокорейці штурмували засніжені поля під шквальним вогнем, незнайомі із сучасними бойовими маневрами, але які демонструють фізичну силу та хоробрість.

В одному з боїв українські Сили Спеціальних Операцій протягом 8 годин відбивали атаки північнокорейських солдатів, зрештою у них закінчилися боєприпаси, і вони відступили. У полон потрапив солдат, який пізніше помер від ран.

"Північнокорейці були всюди, їх неможливо було порахувати. Їх було надто багато", - згадує один український солдат, який брав участь у бою.

Північнокорейські солдати відступили, щоб перегрупуватись, і знову з'явилися у січні з покращеною тактикою бою. Тепер вони були здатні як атакувати невеликими групами у стилі російської армії, так і великими підрозділами, що напружувало українські ресурси.

До початку лютого північнокорейські та російські війська атакували українські лінії постачання, просуваючись вперед за допомогою піхоти, тоді як українці, відчуваючи нестачу людей, відповідали артилерією та вогнем безпілотників.

Ключовий фактор у просуванні РФ

За даними українських військових, вирішальне значення для просування мав новий тип дроні, які Росія розгорнула дедалі більше в останні місяці. Безпілотники на оптоволокні були невразливі для українських РЕБів. Після того, як українські позиції були відтіснені, Росія змогла задіяти деяких зі своїх найкращих операторів безпілотників, які перемістилися ближче до лінії фронту, щоб досягти цілей у глибшому тилу України.

До початку березня українські війська не могли перекидати техніку до Курська або з нього, не зазнаючи шквального обстрілу з боку Росії, що робило систематичну евакуацію поранених чи підкріплення практично неможливим.

"Курська область руйнується, бо дістатися наших позицій дуже складно. Росіяни знищують усе", — написав у текстовому повідомленні один український солдат.

Відхід ЗСУ

Коли ситуація погіршилася наприкінці минулого тижня, пишуть у WSJ, Сирський поспішив на Курський фронт. Його критикували за надто повільні дії, але помічники сказали, що йому доводиться дотримуватися жорсткого балансу між порятунком солдатів і небажанням надто легко здавати землю.

"Однак на момент прибуття Сирського стало ясно, що він спостерігає за відступом. Минулими вихідними солдати в цьому районі заявили, що шляхи постачання військ, що залишилися, обстрілюються і значною мірою непридатні для використання транспортними засобами, а артилерія та групи безпілотників працюють над тим, щоб стримати наступ і дати їм можливість піти", - йдеться у матеріалі.

Аналітики кажуть, що коротка пауза в постачанні американської зброї та деякий обмін розвідданими не мали великого впливу, оскільки російський наступ уже йшов уперед. У четвер російські війська заявили, що взяли під контроль головне місто — Суджу.

"Відступ українців загалом виглядав організованим, але часом хаотичним, під обстрілом — і для деяких дуже запізнілим. Кадри російських новинних агентств, що надійшли в останні дні, свідчать про те, що російські війська захопили танк M1 Abrams і кілька інших броньованих машин, поставлених США, з тілами загиблих українських військовослужбовців усередині", — завершили аналітики.

Раніше йшлося про те, що президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська оточили значну кількість українських військ у Курській області. Російські мілблогери та українські чиновники спростовують цю тезу.

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