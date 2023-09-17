Сміливість не горить у вогні: скільки людей врятували надзвичайники від початку війни – цифра вражає

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав надзвичайників з Днем рятівника.
В Україні 17 вересня святкують День рятівника. З нагоди свята міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав надзвичайників та розповів про їхню роботу у цифрах.
Про це міністр написав у Telegram.
Так, від початку повномасштабного вторгнення Росії надзвичайники врятували понад 11 600 людей, з них:
- 5357 дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель;
- 3009 врятовано з побутових пожеж;
- 2112 - на об’єктах гірничої галузі;
- 564 - у горах;
- 476 - на водоймах;
- 141 - під час ліквідації надзвичайних ситуацій.
"Сміливі рятувати життя. Щодня і щохвилини, без жодних вагань. Випадкових людей у лавах ДСНС немає, адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій – усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Складний та ризикований шлях об’єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду – збережені життя", - написав Клименко.
Нагадаємо, Сили оборони півдня України показали наслідки атаки по Одещині дронами та ракетами (фото).
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