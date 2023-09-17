Сміливість не горить у вогні: скільки людей врятували надзвичайники від початку війни – цифра вражає

В Україні 17 вересня святкують День рятівника. З нагоди свята міністр внутрішніх справ Ігор Клименко привітав надзвичайників та розповів про їхню роботу у цифрах.

Про це міністр написав у Telegram.

Так, від початку повномасштабного вторгнення Росії надзвичайники врятували понад 11 600 людей, з них:

5357 дістали з-під завалів зруйнованих ворогом будівель;

3009 врятовано з побутових пожеж;

2112 - на об’єктах гірничої галузі;

564 - у горах;

476 - на водоймах;

141 - під час ліквідації надзвичайних ситуацій.

"Сміливі рятувати життя. Щодня і щохвилини, без жодних вагань. Випадкових людей у лавах ДСНС немає, адже це покликання та вибір кожного, хто готовий прийти на допомогу людям, які опинилися у біді. Ліквідація наслідків ворожих обстрілів, гасіння пожеж, розбір завалів, розмінування українських територій – усе це лише частина щоденної титанічної роботи рятувальників. Складний та ризикований шлях об’єднує людей героїчними вчинками та протистояннями. І кожен успішно подоланий виклик має найціннішу нагороду – збережені життя", - написав Клименко.

Нагадаємо, Сили оборони півдня України показали наслідки атаки по Одещині дронами та ракетами (фото).

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