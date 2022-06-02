Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сморід, гноїння та розтікання вулицями: у Маріуполі окупанти влаштовують сміттєзвалища у дворах (фото)

Дата публікації
Перегляди
382
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сморід, гноїння та розтікання вулицями: у Маріуполі окупанти влаштовують сміттєзвалища у дворах (фото)

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Питання спалаху епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів.

У Маріуполі російські окупанти влаштовують сміттєзвалища прямо у дворах багатоповерхівок. Як наслідок з урахуванням погоди – сморід, гноїння, розтікання сміття вулицями.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Одне таке сміттєзвалище сфотографували в Кальміуському районі на проспекті Металургів, 182. Окупанти фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель. 

"Цікава деталь – сміттєзвалище облаштовано в 100 метрах від гуманітарного штабу Єдиної росії. Додатковий ризик – розконсервація старого полігону для сміття на вул. Флотській, який був закритий через ризик обвалу загальноміського каналізаційного колектору під ним", - зазначив Андрющенко.

За його словами, зараз туди починають завозити будівельне сміття з розбору завалів, що знов становить таку загрозу. У разі пошкодження колектору вся каналізація піде не за межі міста (фактично зараз в море), а по Приморському району Маріуполя.

"Питання спалаху епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. Андрющенко повідомляє, що так явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. Втім, цього року почалися рано. 

Кількість загиблих у Маріуполі невідома - в моргах міста досі залишаються тисячі тіл

Кількість загиблих у Маріуполі невідома - в моргах міста досі залишаються тисячі тіл

Читайте також:

Наступна публікація