Сморід, гноїння та розтікання вулицями: у Маріуполі окупанти влаштовують сміттєзвалища у дворах (фото)

Сморід, гноїння та розтікання вулицями: у Маріуполі окупанти влаштовують сміттєзвалища у дворах (фото)

Питання спалаху епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів.

У Маріуполі російські окупанти влаштовують сміттєзвалища прямо у дворах багатоповерхівок. Як наслідок з урахуванням погоди – сморід, гноїння, розтікання сміття вулицями.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Одне таке сміттєзвалище сфотографували в Кальміуському районі на проспекті Металургів, 182. Окупанти фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель.

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"Цікава деталь – сміттєзвалище облаштовано в 100 метрах від гуманітарного штабу Єдиної росії. Додатковий ризик – розконсервація старого полігону для сміття на вул. Флотській, який був закритий через ризик обвалу загальноміського каналізаційного колектору під ним", - зазначив Андрющенко.

За його словами, зараз туди починають завозити будівельне сміття з розбору завалів, що знов становить таку загрозу. У разі пошкодження колектору вся каналізація піде не за межі міста (фактично зараз в море), а по Приморському району Маріуполя.

"Питання спалаху епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів", - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, в акваторії Азовського моря маріупольці фіксують початок мору риби. Андрющенко повідомляє, що так явища притаманні Азову в період аномальної спеки в липні. Втім, цього року почалися рано.

Кількість загиблих у Маріуполі невідома - в моргах міста досі залишаються тисячі тіл

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