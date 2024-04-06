Сморід та затоплення будинків: у Маріуполі жахлива ситуація з каналізацією, але окупанти не реагують (фото)

Маріупольці рік борються з поривами каналізації, але аварії продовжуються.

У Маріуполі після російських обстрілів – пошкоджені всі мережі. Зокрема, каналізаційні. Місцеві жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків. Але псевдовлада не реагує.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Так, мешканці будинку на вулиці Маміна-Сибіряка, 42 не знають, як впоратися з проблемою вже цілий рік. Двір та будинки затоплює каналізаційними відходами", – йдеться у повідомленні.

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Така ситуація у багатьох районах міста. Особливо вона стала гострою з початком опалювального сезону.

"Взимку чи не щодня у місті ставалися аварії. Але при окупантах комунальні служби не мають ані достатньо техніки, ані працівників. Тож впоратися з проблемою не вдавалося. Наразі пориви продовжуються", – зазначили у міськраді.

У місті стоїть сморід, затоплені будинки / Фото: Маріупольська міська рада

Двори та будинки затоплює каналізаційними відходами / Фото: Маріупольська міська рада

У Маріуполі склалася жахлива ситуація із каналізацією / Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, журналісти знайшли низку доказів того, що німецькі компанії допомагають РФ відбудовувати окупований Маріуполь. Зокрема, йдеться про компанію Knauf, очільник якої Ніколаус Кнауф понад 20 років був почесним консулом Росії.