"Сначала вспышка, потом разрывы": РФ підтвердила втрату А-50У, розвідка перехопила розмову

В українському Головному управлінні розвідки опублікувала перехоплення розмови окупантів про збиття російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50У. Сталося це поблизу міста Приморсько-Ахтарск на Азовському морі.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



Зазначається, що останній зліт А50У здійснив вчора, 23 лютого, о 15:50 з аеродрому "Ахтубінск". Судно мало виконувати "терористичні завдання держави-агресорки Росії поблизу населених пунктів Приморсько-Ахтарськ і Зерноград.

Станції радіотехнічної розвідки ГУР о 18:45 зафіксували різке припинення роботи радіолокаційного комплексу "Шмєль", яким обладнано А-50У.

Вогневе ураження модернізованого ДРЛВ підтверджують радіоперехоплення розмови екіпажу прикриття Су-35. Під час діалогу один з російських пілотів у радіоефірі повідомляє, що спостерігав роботу ППО, спочатку бачив спалах та чув вибухи, а потім "Баян" маневрував.



В ГУР наголошують, що додатковою ознакою успіху спільної операції розвідки та Повітряних Сил ЗСУ є наказ припинити місії для двох літаків Су-35, а також трьох бортів Су-34, які виконували завдання. Частина з них мали завдати авіаудари поблизу Авдіївки.

Нагадаємо, 23 лютого українські військові збили ще один літак РФ. Йдеться про унікальний літак А-50 вартістю в пів мільярда доларів.

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