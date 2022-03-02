Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди (фото)

Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова, де укривались люди (фото)

На щастя, ніхто не постраждав.

Снаряд окупантів влучив в Успенський собор Харкова. В соборі укривались люди.

Про це повідомляє радник очільника МВС Антон Геращенко.

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

"Успенський собор пережив більшовиків та Другу світову війну, коли всі будівлі довкола були зруйновані, але собор вцілів", - нагадав він.

Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Нагадаємо, 1 березня російська авіація завдала удару по Бабиному Яру в Києві. Внаслідок цього загинули 5 людей, які прийшли туди вшанувати жертв Голокосту, ще 5 – зазнали поранень. Президент України Володимир Зеленський розкритикував удар по Бабиному Яру і закликав євреїв по всьому світу засудити вбивства мирного населення України.