Снаряд окупантів зруйнував будинок музичного продюсера Юрія Фальоси у Києві

Продюсер показав фото понівеченого житла.

Український продюсер та екскоханий співачки Ані Лорак Юрій Фальоса розповів, що російські окупанти своїм снарядом влучили у його приватний будинок.

Житло продюсера розташоване у Києві в одному з центральних районів. В результаті потрапляння снаряду в будинок виникла пожежа і більша частина приміщення згоріла. Також пошкоджено фасад іншого будинку Фальоси та вибиті шибки:

Будинок Юрія Фальоси / facebook.com/falyosayuriy

"Ані будинку, ані офісу більше нема! Усі живі! Що ж, відбудовуватимемося заново!" – написав Фальоса на сторінці у Facebook та показав кадри свого понівеченого житла.

Будинок Юрія Фальоси / facebook.com/falyosayuriy

Будинок Юрія Фальоси / facebook.com/falyosayuriy

Зазначимо, що 14 березня, просто у день народження продюсера Ігоря Кондратюка російські окупанти поцілили в його будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

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