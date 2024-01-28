"Снаряд влучив просто йому в кімнату": від російського удару загинув останній житель села на Сумщині 

Загибель цивільного у Степку також підтверджують у Краснопільській селищній раді та СБУ.

Російські окупанти знищили останнього жителя села Степок на Сумщині. Тіло 60-річного Олександра Миколайовича знайшли опівдні 24 січня. Снаряд влучив просто в кімнату, де перебував чоловік.

Про це у репортажі з посиланням на інформацію сина загиблого розповіли кореспонденти "Суспільного".

Як повідомив син загиблого Руслан, його батько не захотів евакуйовуватися і жив сам у своєму селі.

Російські окупанти знищили останнього жителя села Степок на Сумщині Фото: Суспільне

"Не хотів виїжджати, жив сам", — каже Руслан.

За його словами, в батька були кобила, собака, кури. Можливо, тому господар вирішив залишитися у будинку. Проте будівлю знищило прямим влучанням ворожого снаряда.

"В середу 24 січня мої друзі поїхали подивитися, батька провідати. Так і побачили, що було пряме попадання. Я сам в шоці. Він не хотів виїжджати, там вже світла не було, гатили кожен день, ми йому генератор та акумулятор купили і він там жив. Була в нього кобила, собака, кури. Снаряд потрапив прямо йому в кімнату, там кухню побило, сарай. Зараз чекаю на маму та сестру, щоб поховати батька", — розповів Руслан.

Село Степок розташоване неподалік від кордону з РФ поруч з гуманітарним переходом "Покровка-Колотилівка". За словами сина загиблого, всі інші мешканці населеного пункту евакуювалися.

"Інформація надійшла цього тижня. Це було пряме влучання в будинок. Орієнтовно загинув на минулих вихідних, можливо це був понеділок до кінця ще невідомо", — сказала у коментарі "Суспільному" секретарка Краснопільської селищної ради Ірина Юхта.

Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, окупаційна армія Росії вранці 13 січня здійснила ракетний удар по Шостці, що у Сумській області. За попередньою інформацією, були застосовані надзвукові крилаті ракети Х-22. Росіяни пошкодили об’єкт інфраструктури. Без опалення залишились 12 тисяч квартир.

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