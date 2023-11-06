Снаряд влучив у автівку: окупанти обстріляли дорогу біля Красногорівки, загинув водій

Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій.

Російські окупанти увечері 6 листопада обстріляли дорогу біля Красногорівки Донецької області, загинув водій автівки.

Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва в коментарі "Суспільному".

"6 листопада о 17:00 російські війська зі ствольної артилерії обстріляли автодорогу, яка розташована поблизу міста Красногорівка. Внаслідок атаки за кермом легкового автомобіля загинув 32-річний водій", - розповіла Мєдвєдєва.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, 6 листопада в селі Чайки на Київщині загинув військовий, помічник головнокомандувача Валерія Залужного. 13-річний син загиблого тяжко поранений, його шпиталізували.

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