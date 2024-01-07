Снаряд влучив у будинок: у Херсоні від ранку вже двоє загиблих (фото)

Сьогодні, 7 січня, росіяни від ранку б'ють по Херсону. Під час чергового обстрілу міста з тимчасово окупованого лівобережжя росіяни поцілили в житловий будинок.

Про трагічні наслідки повідомив очільник МВА Роман Мрочко.

"Внаслідок прямого влучання ворожого снаряду одна жінка загинула і одна отримала поранення. За сьогоднішній ранок у Херсоні загинули двоє людей, кілька були травмовані", - написав він.

Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Раніше повідомлялося, що Херсон - під щільним ворожим обстрілом. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік.

За минулу добу противник здійснив 89 обстрілів, випустивши 382 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

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