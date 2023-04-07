Снаряд залетів у будинок: росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині, серед поранених — діти

Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з артилерії Станіслав, що на Херсонщині.
Російські окупанти обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.
Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.
Нагадаємо, увечері четверга, 6 квітня, російські окупанти завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.
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