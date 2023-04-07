Снаряд залетів у будинок: росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині, серед поранених — діти

Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з артилерії Станіслав, що на Херсонщині.

Російські окупанти обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик.

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Нагадаємо, увечері четверга, 6 квітня, російські окупанти завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.

Читайте також: