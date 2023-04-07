Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Снаряд залетів у будинок: росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині, серед поранених — діти

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
502
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Снаряд залетів у будинок: росіяни обстріляли Станіслав на Херсонщині, серед поранених — діти

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Вранці 7 квітня росіяни обстріляли з артилерії Станіслав, що на Херсонщині.

Російські окупанти обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. 

Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама перебувають у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення, її оперують.

Нагадаємо, увечері четверга, 6 квітня, російські окупанти завдали ударів по території Херсонської області керованими авіабомбами.

Читайте також:

Чи не у кожного історія диво-порятунку: життя на Херсонщині не для слабкодухих

Чи не у кожного історія диво-порятунку: життя на Херсонщині не для слабкодухих

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
502
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація