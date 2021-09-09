Снаряди падають біля залізничної станції: на Донеччині через обстріли бойовиків обмежили рух електричок та евакуювали людей

Пасажирів закликали стежити за оновленням інформації.
Бойовики вранці 9 вересня з важкого виду озброєння обстріляли територію поблизу станції Скотувата Донецької залізниці. У результаті "Укрзалізниця" обмежила рух приміських поїздів на напрямку "Донецьк-Костянтинівка".
Про це інформує пресслужба УЗ.
Зазначається, що снаряди бойовиків падають на відстані 2 км від станції Скотувата. Задля безпеки працівників станції та пасажирів оперативно евакуювали до укриття.
Наразі пошкоджень інфраструктури немає. Але рух приміських поїздів №6011/6072 "Лиман – Скотувата –Лозова" та №6003/6004 "Ізюм – Скотувата – Святогірськ" обмежено до станції Фенольна.
"Закликаємо пасажирів уважно слухати оголошення на станціях і стежити за оновленням інформації", - повідомили в УЗ.
Як повідомлялося, на Донбасі підтримувані Росією бойовики 9 вересня під час обстрілу українських позицій поранили військового Об’єднаних сил.
Напередодні, 8 вересня, російсько-окупаційні війська майже синхронного вдарили по Донеччині і Луганщині. В результаті поранено четверо бійців ЗСУ.
А 7 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. У результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил також, на жаль, дістав вогнепальне поранення.