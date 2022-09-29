Снаряди з ієрогліфами у росіян: РФ могла закупитись в КНДР, Китай поставки заперечує

Поки Пхеньян заперечує продаж Росії зброї та боєприпасів та звинувачує Захід у поширенні нібито чуток проти його іміджу.

Артилерійські снаряди, ракети малої дальності, військове спорядження і не лише, американська розвідка розсекретила дані, що Кремль почав купувати зброю в КНДР, зазначається в ТСН.

Поки в уряді США не розголошують подробиці щодо типів зброї, але зазначають: таємна угода з Північною Кореєю свідчить про «розпач» Росії. Оскільки, ймовірно, Москва не в змозі виробляти найпростішу техніку для ведення війни.

Тим часом українська армія вже почала помічати на фронті екзотичну зброю, яку дають рашистам.

Про закупи в Північній Кореї свідчить відео із фронту. Бійці ЗСУ натрапив на «залізяччя» з ієрогліфами на одній із покинутих позицій армії РФ. Це 60-ти міліметрові мінометні міни із пластиковою упаковкою і всім необхідним начинням. Головний редактор військового видання Олег Катков допускає: Росія могла купити це в КНДР - там великі запаси ще радянських боєприпасів.

"Достовірної якоїсь інформації про кількість боєприпасів звісно немає. Можливо лише оцінити, що скоріш за все там існують певні запаси цих снарядів, зокрема в калібрі 122 мм і 152 мм, які використовує рашиська федерація. Тому що ще Радянський Союз колись передав і ці боєприпаси і ці артилерійські системи до КНДР. І ми повинні розуміти те, що скільки років цим снарядам, як вони там зберігались", - каже він.

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Те, що Росія купує старе - у сумнівному стані, на думку експерта, свідчить про виснаження її власних запасів. І про те, що санкції значно урізали можливості їх поповнювати. По суті, оборонпром КНДР мало чим може здивувати. Утім, небезпеку від диктаторської Кореї недооцінювати не варто, вважає офіцер військово-морських сил США у відставці Гаррі Табах. "У них досить багато. Всієї цієї вбивчої зброї, яка напевно не якісна, і напевно немає там людей, які за цим можуть дивитися, якщо вони там напівголодні сидять і непритомніють від голоду", - каже капітан 1-го рангу ВМС США у відставці.

Балістичні ракети Північна Корея Росії не продасть, бо тоді їй не буде чим лякати Захід, переконані фахівці. А от стару зброю, що Пхеньян отримав від свого союзника СРСР ще під час холодної війни - цілком може. Приміром, снаряди до реактивних систем залпового вогню в калібрі 122 міліметри, артилерійські ракети калібром 152 міліметри. Те, що є в КНДР - вони демонструють це на усіх парадах. І те, чого гостро потребує Росія.

За підрахунками українського військового порталу DEFENSE EXPRESS, з перших днів повномасштабної війни Росія в середньому вистрілювала 60 тисяч різних ракет на день. А тому зараз, коли ЗСУ пішли у масштабні контрнаступи, росянам просто не обійтися без зовнішніх поставок.

Поки Пхеньян заперечує продаж Росії зброї та боєприпасів та звинувачує Захід у поширенні нібито чуток проти його іміджу. Відставний американський капітан 1-го рангу звертає увагу, що все може бути ще серйозніше - аж до таємної угоди між РФ та КНДР. "Сьогодні ми ось бачимо, що є міні з ієрогліфами китайськими. Якщо Північна Корея буде правда постачати щось до Росії, то я боюся, що це китайське через Північну Корею, а це вже зовсім інші боєприпаси", - додає Гаррі Табах.

Поки Пекін на офіційному рівні відкидає будь-які звинувачення у співпраці з Москвою, адже санкції, які можуть загрожувати за це від Сполучених Штатів - здатні перекрити китайцям доступ до технологій, а відтак поховати економіку піднебесної.

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