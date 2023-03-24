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Снаряди зі збідненими ураном для України: як їх будуть використовувати ЗСУ

Автор
Павло ЗаяцПавло Заяц
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Снаряди зі збідненими ураном для України: як їх будуть використовувати ЗСУ

Колаж. Снаряди

Експерт прокоментував фейки пропаганди РФ щодо нових боєприпасів для українських військових.

Снаряди зі збідненим ураном, які передасть Україні Велика Британія, допоможуть танкістам ЗСУ більш ефективно проривати укріплену оборону російських окупантів і знищувати ворожу бронетехніку.

Про це розповів директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Снаряди - це не є ядерна зброя, вони не заборонені будь-якими міжнародними конвенціями чи нормами міжнародного права. Їх застосовує багато країн. Мета цього снаряду - не спричинення якогось ядерного вибуху, реакції радіаційного забруднення, а знищення добре укріпленої броні, її пробивання. Друге - знищення добре зміцнених укріплених об'єктів, таких як бункери, бліндажі, інші фортифікаційні споруди", - пояснив експерт.

Як зазначив Мусієнко, природно, коли для танка використовуються саме такі снаряди, адже танк - це зброя прориву, а добре укріплену оборону противника треба зносити.

"Росіяни переживають, тому що в них мало що є протиставити, вони цього дуже остерігаються. Постійно говорять, що від західних танків їм начебто загроз немає, але постійно цьому присвячують увагу", - наголосив він.

Експерт висловив надію, що британські танки Challenger 2 і снаряди зі збідненим ураном "допоможуть в деокупації наших територій і майбутньому контрнаступі".

Коментуючи істерику російської пропаганди щодо нових снарядів для України, Мусієнко зазначив:

"Росія проводить ракетний терор, використовує масово касетні боєприпаси, фосфорні бомби. У нас кожен постріл вивіряється таким чином, аби не спричиняти шкоди цивільному населенню".

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомило про плани передати Україні не лише партію танків Challenger 2, але й високоефективні снаряди зі збідненим ураном до них.

Особливістю збідненого урану є його висока твердість і щільність. Саме через ці якості він широко використовується у виробництві військової броні (наприклад, у танках M1 Abrams) та боєприпасів (найчастіше в осердях снарядів).

У збідненого урану мала радіоактивність, він все ж вважається канцерогенним і токсичним. Але не більше, ніж звичайний миш'як. Основна його проблема в тому, що людина може вдихати пил, який утворюється після руйнування снарядів.

На звістку про нові снаряди для ЗСУ вже відреагували в Кремлі. Президент РФ Володимир Путін наголосив, що "Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах" і пригрозив, що Росія "буде змушена реагувати відповідним чином".

Натомість у США дали пораду Кремлю, як уникнути зустрічі зі снарядами зі збідненим ураном - вивести окупаційні війська з України.

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Дата публікації
Перегляди
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