Снаряди зі збідненими ураном для України: як їх будуть використовувати ЗСУ

Снаряди зі збідненим ураном, які передасть Україні Велика Британія, допоможуть танкістам ЗСУ більш ефективно проривати укріплену оборону російських окупантів і знищувати ворожу бронетехніку.

Про це розповів директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

"Снаряди - це не є ядерна зброя, вони не заборонені будь-якими міжнародними конвенціями чи нормами міжнародного права. Їх застосовує багато країн. Мета цього снаряду - не спричинення якогось ядерного вибуху, реакції радіаційного забруднення, а знищення добре укріпленої броні, її пробивання. Друге - знищення добре зміцнених укріплених об'єктів, таких як бункери, бліндажі, інші фортифікаційні споруди", - пояснив експерт.

Як зазначив Мусієнко, природно, коли для танка використовуються саме такі снаряди, адже танк - це зброя прориву, а добре укріплену оборону противника треба зносити.

"Росіяни переживають, тому що в них мало що є протиставити, вони цього дуже остерігаються. Постійно говорять, що від західних танків їм начебто загроз немає, але постійно цьому присвячують увагу", - наголосив він.

Експерт висловив надію, що британські танки Challenger 2 і снаряди зі збідненим ураном "допоможуть в деокупації наших територій і майбутньому контрнаступі".

Коментуючи істерику російської пропаганди щодо нових снарядів для України, Мусієнко зазначив:

"Росія проводить ракетний терор, використовує масово касетні боєприпаси, фосфорні бомби. У нас кожен постріл вивіряється таким чином, аби не спричиняти шкоди цивільному населенню".

Нагадаємо, міністерство оборони Великої Британії повідомило про плани передати Україні не лише партію танків Challenger 2, але й високоефективні снаряди зі збідненим ураном до них.

Особливістю збідненого урану є його висока твердість і щільність. Саме через ці якості він широко використовується у виробництві військової броні (наприклад, у танках M1 Abrams) та боєприпасів (найчастіше в осердях снарядів).

У збідненого урану мала радіоактивність, він все ж вважається канцерогенним і токсичним. Але не більше, ніж звичайний миш'як. Основна його проблема в тому, що людина може вдихати пил, який утворюється після руйнування снарядів.

На звістку про нові снаряди для ЗСУ вже відреагували в Кремлі. Президент РФ Володимир Путін наголосив, що "Захід справді вирішив воювати з Росією до останнього українця вже не на словах" і пригрозив, що Росія "буде змушена реагувати відповідним чином".

Натомість у США дали пораду Кремлю, як уникнути зустрічі зі снарядами зі збідненим ураном - вивести окупаційні війська з України.

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