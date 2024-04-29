Снайпери обстрілювали українських військових: в Україні три зрадники отримали 15 років в'язниці

Їх ЗСУ взяли у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

В Україні до 15 років в’язниці засудили трьох зрадників, серед яких снайпери. Військові злочинці обстрілювали українських захисників.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, зловмисники - це двоє снайперів та командир штурмової групи окупаційних угруповань Південного військового округу Росії. Їх ЗСУ взяли у полон під час запеклих боїв під Бахмутом та Мар’їнкою.

“Одним із засуджених є мешканець тимчасово захопленого Донецька. У перший день повномасштабного вторгнення рф він добровільно “мобілізувався” до складу російських військ. Там фігурант брав участь у спробах захоплення “Азовсталі”, а згодом був передислокований на Луганщину для участі у бойових діях під селищем Врубівка. У червні 2022 року його призначили на посаду снайпера, щоб обстрілювати позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски та Красногорівка. Іншим зловмисником виявився ще один ворожий снайпер, який здійснював прицільний вогонь по українських захисниках Сєвєродонецька”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що зрадником виявився мешканець тимчасово окупованого Суходольська на Луганщині. За три дні до повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до лав окупантів.

“Ще один засуджений – спочатку був санітаром “евакуаційного” підрозділу медичного взводу загарбників, але згодом пройшов курси з тактики ведення бою в умовах міської забудови. Після цього зрадника призначили командиром штурмового відділення та перекинули під селище Білогорівка на Краматорському напрямку. На підставі зібраних доказів суд визнав усіх трьох зловмисників винними за чч. 1, 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Злочинні дії ворожих снайперів додатково інкриміновано за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях)”, - підкреслили в СБУ.

Нагадаємо, що Служба безпеки України збільшує перелік російських об’єктів, по яким завдають ударів дрони СБУ.

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