Снайпери-прикордонники ліквідували російського командира та кулеметника біля Бахмута

Прикордонники ліквідували ще двох окупантів.

Прикордонна група снайперів зупинила просування росіян на одному з напрямків поблизу Бахмута на Донеччині. Військові ліквідували командира загарбників та їхнього кулеметника.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Прикордонна снайперська група, перебуваючи на одному з напрямків поблизу Бахмута, зупинила просування піхоти росіян.

"Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - мовиться в повідомленні.

Ситуація біля Бахмута

Ворог зазнає великих втрат на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському. Так, росіяни основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.

У британській розвідці зазначили, що ділянка фронту поблизу Кремінної Луганської області може стати загрозою для росіян на Бахмутському напрямку.

Розвідка України показала відео, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів у Бахмуті.

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