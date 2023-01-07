Снайпери-прикордонники ліквідували російського командира та кулеметника біля Бахмута

Прикордонники ліквідували ще двох окупантів.
Прикордонна група снайперів зупинила просування росіян на одному з напрямків поблизу Бахмута на Донеччині. Військові ліквідували командира загарбників та їхнього кулеметника.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Прикордонна снайперська група, перебуваючи на одному з напрямків поблизу Бахмута, зупинила просування піхоти росіян.
"Снайпери, спостерігаючи за противником, вирахували керівника підрозділу. Влучними пострілами прикордонники ліквідували командира та кулеметника. Окупанти, втративши управління підрозділом, побоялися атакувати та втекли", - мовиться в повідомленні.
Ситуація біля Бахмута
Ворог зазнає великих втрат на одному з найгарячіших напрямків – Бахмутському. Так, росіяни основні зусилля зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області в межах адміністративного кордону.
У британській розвідці зазначили, що ділянка фронту поблизу Кремінної Луганської області може стати загрозою для росіян на Бахмутському напрямку.
Розвідка України показала відео, як добровольці з Чечні допомагають нищити окупантів у Бахмуті.
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