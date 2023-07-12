Снайпери знищують окупантів з великих відстаней – від 715 до 2062 м (відео)

Українські снайпери показали, як знищують росіян з великих відстаней.

Українські снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) знищують російських загарбників з дуже великої відстані – від 715 до 2062 метрів.

Про це повідомляє пресслужба ССО.

"Влучна робота снайперів ССО на великі відстані. На відео – ураження противника на дистанціях від 715 до 2062 метрів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Бердянському напрямку під час наступу Збройні сили мають частковий успіх уздовж лінії фронту, ініціатива повністю в українських військових.

Влучна робота снайперів ССО на великі відстані

Читайте також: