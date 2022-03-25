Сніжана Єгорова з дітьми отримала статус політичних біженців у Туреччині

Ведуча заявила, що любить Україну і українську мову нікому не дасть образити.

Одіозна українська телеведуча Сніжана Єгорова повідомила, що разом зі своїми трьома малолітніми дітьми офіційно отримала статус політичних біженців у Туреччині.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, а пост супроводила знімком з зображенням українського консульства:

"Сьогодні я та мої діти отримали статус політичних біженців. Відтепер ми під захистом закону!" – написала ведуча.

А у своєму Telegram-каналі Єгорова, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну та вітала визнання так званої незалежності "ЛНР" та "ДНР", заявила, що любить Україну та українську мову і нікому ображати їх не дасть.

instagram.com/snezha_egorova

Зазначимо, що два тижні тому українське консульство в Анталії відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, яка висловлювала підтримку президенту РФ Путіну. За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року.

Нагадаємо, що наприкінці січня Сніжана Єгорова зробила зухвалу заяву та публічно підтримала політику президента РФ Володимира Путіна. Вона також тоді заявила, що українцям слід "очистити мозок від темної сторони свідомості".

22 лютого, фактично за декілька днів до повномасштабної війни Росії проти України, Єгорова заявила, що підтримує визнання президентом Путіним самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і заявила що російський президент – герой нашого часу.

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