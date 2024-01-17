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Сніжно-льодовиковий колапс: в Маріуполі пропагандисти намагаються показати ефективну роботу комунальників (відео)

Сніжно-льодовиковий колапс: в Маріуполі пропагандисти намагаються показати ефективну роботу комунальників (відео)

Фото: Скріншот

Проте містяни скаржаться на слизькі дороги та "гарну" картинку.

В тимчасово окупованому Маріуполі мешканці скаржаться на неприбрані дороги від снігу. В місті утворився льодовий колапс.

Про це повідомили в Маріупольській міській раді.

Як зазначається, місцеві мешканці скаржаться на “гарні” фото від псевдовлади. Пропагандисти намагаються показати, як добре чистять місто від снігу. Проте в реальності вже зовсім інакше. Містяни пишуть, що у дворах ніхто не прибирає, тож ходити доводиться по льоду. 

“Окупанти влаштовують показові прибирання снігу. Проте більшість районів міста залишається не прибраною. Адже у місті просто не вистачає техніки, яку загарбники знищили. А люди не йдуть працювати до комунальних установ через ганебні умови та нестабільної виплати зарплатні”, - розповіли в міськраді.

В Маріуполі пропагандисти намагаються показати ефективну роботу комунальників

В Маріуполі пропагандисти намагаються показати ефективну роботу комунальників

Нагадаємо, що окупований Маріуполь перебуває на межі епідемії.

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