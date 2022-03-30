"Сніжок-2": Росія загнала своїх військових до радіоактивного "Рудого лісу", вони масово опромінюються

Вже зараз окупанти нарікають на опромінення у "Рудому лісі".

Російські окупанти 24 лютого захопили Чорнобильську зону. Там вони вирили окопи у радіоактивному "Рудому лісі", який вважається настільки небезпечним, що туди не пускають навіть працівників Чорнобильської АЕС.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

У ЗСУ згадали про операцію часів Радянського союзу, яка називалась "Сніжок", у якій взяло участь орієнтовно 45 тисяч радянських військових. Тоді на Тоцькому полігоні в Оренбурзькій області вперше на загальновійськових навчаннях застосували ядерну зброю: з літака Ту-4 скинули плутонієву бомбу з тротиловим еквівалентом 40-60 кілотонн та винищувачами знешкодили її. Потім радянське командування відправило туди військові колони. Солдати були оснащені лише противогазами. Тоді опромінення отримали усі, окрім армійського керівництва.

"Практично для всіх 45 тисяч військових, котрі брали участь в навчаннях, вони закінчились трагічно. Близько двох третин померли вже через кілька років, інші були приречені жити в муках. У тих небагатьох, хто залишився живим, народжувались хворі діти", - повідомили у ЗСУ.

На думку української армії, зараз РФ у Чорнобилі проводить спецоперацію "Сніжок-2". Для цього окупанти пройшли забороненими маршрутами та вирили окопи у "Рудому лісі". Також окупанти накопичили там десятки тон боєприпасів. Це загрожує екологічною катастрофою країнам світу.

"Російські військові вже скаржаться родичам, що отримують опромінення, а командування цей факт ігнорує. Більше того, за даними Генерального штабу ЗСУ, окупаційне командування продовжує акумулювати сили в районі Чорнобильської АЕС та Зоні відчуження. Тому можна стверджувати, що таємна операція Путіна під кодовою назвою “Сніжок 2” триває. Тож побажаємо учасникам нового путінського ядерного “експерименту” копати у “Рудому лісі” максимально глибокі окопи та набиратись "сил", - йдеться у повідомленні ЗСУ.

Нагадаємо, російські військові 30 березня застосували в Мар’їнці Донецької області заборонені фосфорні снаряди.

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