Собаки вкрили собою та обігрівали: українка розповіла, як під час контузії її врятували тварини

Собаки вкрили собою та обігрівали: українка розповіла, як під час контузії її врятували тварини

Українка розповіла, як її врятували тварини.

Українка зазначає, що через бойові дії вона отримала контузію, на вулиці йшов сніг та було холодно. Тоді собаки вкрили жінку та обігрівали її.

Про це повідомляє проєкт Ukraine NOW.

Українка розповіла, що вона ховалась від бойових дій у холодній кімнаті, а коли отримала контузію, то собаки облизували її та зігрівали.

"Коли почалась війна, я залишилась вдома. Сиділа з двома собаками. Сніг випав, а вони мене зігрівали. Коли мене контузило, я сиділа у кімнаті, вони мене почали облизувати і я опритомніла. Собаки на мені спали, накривали мене. Якби не ці собаки, я б не вижила", - каже жінка.

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