Соболевський: Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже у серпні

З його слів, звільнення регіону може статися вже у серпні.

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Цілком ймовірно, що ЗСУ звільнять Херсонщину вже в серпні. Ми маємо дуже великий запит суспільства на звільнення Херсону та Херсонщини. Це досить великий регіон, в якому багато людей перебувають в окупації та чекають на звільнення. Херсонщина, безумовно, буде звільнена. Однак щодо термінів потрібно бути дуже обережним, бо ми не маємо права там програти", - пояснив Соболевський.

Заступник голови Херсонської облради також додав, що ЗСУ готують операцію зі звільнення Херсонщини та всіх тимчасово окупованих територій.

"ЗСУ готують та проведуть операцію зі звільнення Херсонщини, як тільки це стане можливим. Потрібно бути впевненим, що така операція буде успішною і тільки тоді розпочинати активні контрнаступальні дії. Потрібно набратись терпіння та просто почекати", - зазначив він.

Раніше віцепрем'єр, міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликала жителів Херсонської області евакуюватись будь-якими доступними шляхами, щоб не заважати українській армії звільнити окуповані райони. За її словами, окупанти використовують цивільне населення як "живий щит".

"Будуть величезні бої. Я не хочу нікого лякати, всі й так все чудово розуміють", — сказала вона.

Раніше військовий експерт із аналітичного центру Королівського об'єднаного інституту збройних сил Ніл Мелвін висловив думку, що вирішальна битва України з російською армією відбудеться не на сході країни, де наразі Росія завдає основних ударів, а на півдні, де українська армія пішла в контрнаступ із метою відвоювати свої території.

"Саме тут ми бачимо, що українці просуваються навколо Херсона. Там починаються контратаки, і я думаю, що, швидше за все, ми побачимо, як імпульс переміститься в Україні, коли вона спробує потім розпочати великомасштабний контрнаступ, щоб відкинути росіян", — сказав він.

Зазначимо, що ЗС РФ у різний спосіб хочуть приховати великі втрати. В Херсоні тіла вбитих окупантів спалюють та хочуть видати це за результат артобстрілів. Деякі окупанти змушені дезертирувати. Вони тікають із Херсонської області до Криму через Арабатську Стрілку.

Херсон готує "жест доброї волі" окупантам! Юрій Соболевський та Юлія Ситник у ТСН

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