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Соціолог розповів, що Україна має зробити в першу чергу після закінчення війни

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Соціолог розповів, що Україна має зробити в першу чергу після закінчення війни

Фото: twitter.com/GamanOleksandr

Напередодні в Інституті демографії попередили про загрозу через зміну етнічного складу України.

Одразу після закінчення війни Україна має провести перепис населення. Оскільки зараз немає точної статистики, скільки загалом є населення в країни. Її не було навіть до війни.   

Про це в ефірі національного телемарафону розповів соціолог, директор соціологічної компанії "Центр прикладних досліджень" Юрій Щедрін.

"Перше, що треба робити після закінчення війни, – це перепис населення. Треба зрозуміти, хто в нас залишився, що це за люди, яка в них освіта, спеціальність, релігія, мова та інше", - наголосив експерт.

За словами соціолога, була консенсусна цифра – 38 млн, але достеменно невідомо, настільки вона точна.

"Зараз взагалі незрозуміло, скільки людей. Незрозуміло, скільки людей виїхало, скільки залишились, де вони, хто вони", - наголосив Щедрін.

Нагадаємо, через початок повномасштабної війни Росії, яка спричинила примусове вивезення українців до РФ та виїзд громадян за кордон, в Україні відбувається зміна етнічного складу нації. Продовження скорочення кількості населення призведе до втрати Україною свого впливу в Європі та зміни етнічного складу нації.  

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Дата публікації
Перегляди
396
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