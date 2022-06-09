Соціологи повідомили, скільки відсотків громадян планують майбутне в Україні, якщо війна скоро не закінчиться

Соціологи повідомили, скільки відсотків громадян планують майбутне в Україні, якщо війна скоро не закінчиться

У випадку збереження військової загрози лише половина українців планує майбутнє своїх дітей в Україні.

Зі зміною влади в Росії на демократичну згодні планувати майбутнє дітей та онуків в Україні 76,8% населення.

Такі соціологічні дані привів Київський міжнародний інститут соціології.

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“В разі продовження війни так, як зараз, лише 42,9% українців планує майбутнє своїх дітей та онуків в Україні. В разі перемир’я і відкладення війни на потім - 54,7%. Зі зміною влади в росії на демократичну згодні планувати майбутнє дітей та онуків в Україні 76,8%”, - повідомили в інституті соціології.

Приблизно однаково впливає на планування майбутнього як вступ України до НАТО чи отримання більш вагомих гарантій безпеки (85,1%) так і капітуляція та роззброєння РФ (84,5%).

Нагадаємо, що Зеленський візьме участь у саміті країн НАТО.

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