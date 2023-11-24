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Сьогодні багато хто живе у мріях, а реальність – інша: майор ЗСУ жорстко висловився про війну і цивільних

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
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Час на прочитання
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Сьогодні багато хто живе у мріях, а реальність – інша: майор ЗСУ жорстко висловився про війну і цивільних

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін / Фото: скриншот з відео

Максим Жорін наголосив, що те, що кожен день переживає штурмовик або піхотинець, – це пекло.

Демонстрація реальних подій на полі бою потрібна, щоб люди розуміли реальність, яка там є. Тому що сьогодні багато хто живе у мріях. Цивільні взагалі відірвані від того, що відбувається на фронті.

Про це розповів в інтерв’ю Роману Бебеху на YouTube-каналі  "Бомбардир" майор ЗСУ Максим Жорін, який у минулому був командиром полку "Азов", а зараз є заступником командира 3-ї окремої штурмової бригади.

"Є певна кількість людей, які так чи інакше долучені до війни, до фронту, допомагають армії. Вони приблизне уявлення мають про те, як насправді. Але факт, що більшість цивільних або свідомо не хочуть взагалі цього сприймати, або вони просто цього не бачать, перебувають в інформаційному полі, в якому все добре, в якому ми завтра переможемо, в якому в Росії закінчились всі ракети, в якому вони всі тупі і Путін вже помер. Вони в цьому інформаційному полі живуть, а реальність – інша", – наголосив військовий.

Тому, за словами Жоріна, у своїх відео вони показують, що на фронті не все так добре, треба битися.

"Те, що кожен день переживає штурмовик або піхотинець, – це пекло. В той час, коли цивільний кожен день витрачає, військовий за кожен день тримається і його в прямому сенсі переживає. Отримує шанс на наступний день, переживши обстріли, переживши бої, штурми. Він за рахунок цього отримує можливість потрапити в інший день. А в цей час у цивільного немає такого – він живе абсолютно спокійно, витрачаючи життя, кошти, час", - пояснив майор ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Третя штурмова: зрадники в штабах, сокира для Редіса, провокації Фаріон, зеки в армії".

Нагадаємо, в Україні стартував проєкт рекрутингу до армії. Як це працює, що буде з призовом і ТЦК – читайте у матеріалі.

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Дата публікації
Перегляди
1474
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