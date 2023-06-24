"Сьогодні був гарний ювілей": військовий експерт про контрнаступ ЗСУ та знищення озброєння окупантів

Контрнаступ ЗСУ триває орієнтовно від березня 2022 року, метою якого є знищення росіян та їхнього потенціалу.

Про це 24 червня в етері телемарафону сказав військовий експерт Павло Нарожний.

"Насправді ця операція (контрнаступ, - ред.) вже триває, мабуть, з березня місяця, а то і раніше. Сказати, що от прямо зараз почалися якісь дії, яких не було вчора чи позавчора, я так не скажу... Зараз іде знищення, знесилення ворога. Нам треба знищить максимальну кількість особового складу. Тому що укріплення, які побудували вони - дуже серйозні... Їх можна прорвати: питання в кількості боєприпасів, кількості техніки, які для цього потрібні... Операція триває і вона, з моєї точки зору, триває успішно. Основні сили в бій ще не заведені", - сказав він.

Нарожний наголосив, що зараз українська армія знищує артилерію російських окупантів.

"До речі, у нас сьогодні був дуже гарний ювілей - ми переступили 4 тисячі знищених одиниць артилерійських систем. До того у нас було 4 тисячі танків, а тепер у нас - артилерійські системи. Ми знищуємо їх в неймовірних кількостях. Да, дійсно, ми не просуваємося на якісь десятки кілометрів - наше просування вимірюється інколи сотнями метрів, інколи кілометрами", - наголосив експерт.

Нагадаємо, ЗСУ звільнили частину території на Донеччині, яка була під окупацією від 2014 року.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 23 червня, йдеться, що ЗСУ прорвали російську лінію оборони на Запорізькому напрямку та просунулися углиб позицій ворога.

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