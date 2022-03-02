Сьогодні був найважчий і жорстокий день: Маріуполь знову залишився без води, світла та тепла

Сьогодні був найважчий і жорстокий день: Маріуполь знову залишився без води, світла та тепла

Мер міста Бойченко подякував українським військовим, а також міським комунальникам та лікарям.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що Маріуполь знову залишився без води, тепла та електроенергії.

Про це Бойченко заявив у відеозверненні до городян.

"Сьогодні був найважчий і жорстокий день за всі 7 днів війни. Сьогодні нас всіх просто хотіли знищити. Але наші шановні Збройні Сили України, Національна гвардія і полк "Азов" дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках, знищуючи нас з вами", - розповів він.

За словами мера, в результаті бойових дій в місті знову пошкоджена критично важлива інфраструктура.

"Ми знову без світла. Ми знову без води. Ми продовжуємо залишатися без тепла. Але завтра з першими променями сонця наші героїчні комунальні служби і компанія ДТЕК будуть йти вперед, щоб відновити критично важливу інфраструктуру. Щоб ми були зі світлом і водою. Щоб відновити стабільне телефонне забезпечення", - повідомив він.

Бойченко подякував українським військовим, а також міським комунальникам та лікарям.