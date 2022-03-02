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Сьогодні був найважчий і жорстокий день: Маріуполь знову залишився без води, світла та тепла

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Сьогодні був найважчий і жорстокий день: Маріуполь знову залишився без води, світла та тепла

t.me/mariupolrada

Мер міста Бойченко подякував українським військовим, а також міським комунальникам та лікарям.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що Маріуполь знову залишився без води, тепла та електроенергії.

Про це Бойченко заявив у відеозверненні до городян.

"Сьогодні був найважчий і жорстокий день за всі 7 днів війни. Сьогодні нас всіх просто хотіли знищити. Але наші шановні Збройні Сили України, Національна гвардія і полк "Азов" дали гідну відсіч тим людям, які стріляли по наших житлових будинках, знищуючи нас з вами", - розповів він.

За словами мера, в результаті бойових дій в місті знову пошкоджена критично важлива інфраструктура.

"Ми знову без світла. Ми знову без води. Ми продовжуємо залишатися без тепла. Але завтра з першими променями сонця наші героїчні комунальні служби і компанія ДТЕК будуть йти вперед, щоб відновити критично важливу інфраструктуру. Щоб ми були зі світлом і водою. Щоб відновити стабільне телефонне забезпечення", - повідомив він.

Бойченко подякував українським військовим, а також міським комунальникам та лікарям.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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