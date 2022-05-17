"Сьогодні цей процес призупинений": Подоляк прокоментував, чи справді Україна вийшла з переговорів з Росією

"Сьогодні цей процес призупинений": Подоляк прокоментував, чи справді Україна вийшла з переговорів з Росією

Переговорний процес з російською стороною - складний. Він залежить від того, як відбуваються події в Україні. Вони суттєво змінилися від початку війни.

Про це в етері єдиного телемарафону повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Україна — це вільна країна, яка в конструктивному діалозі може вибудовувати свої переговорні позиції. Ми їх проговорюємо. Президент Володимир Зеленський активно модерує цей процес. І він виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться і може йтися на переговорному процесі. На відміну від нас, РФ за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали з початку", — наголосив Михайло Подоляк.

Він також додав, що російська сторона — Пєсков та Лавров — не змінює свої директиви та публічно виказує Україні претензії. РФ досі думає, що в нашій країні є якийсь “нацизм”.

"Принципово, документально доведено, що сьогодні в світі існує тільки один тип нацизму — російського. Але вони цього ще не зрозуміли. Певно, повинен пройти ще якийсь час, щоб ми повернулися до обговорення цієї проблеми в рамках переговорного процесу. Сьогодні цей процес призупинений, бо після зустрічі в Стамбулі якихось суттєвих змін не було — РФ все ще залишається в своєму стереотипному мисленні. Будь яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів. І модерувати цей процес буде пан Зеленський", — підкреслив радник голови Офісу президента.

Нагадаємо, що чим швидше звільнимо території, то нижчими стануть ціни на всіх континентах.

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